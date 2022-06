Milliounen Tonne Weess kënnen den Ament net aus der Ukrain exportéiert ginn.

Gewéinlech leeft dat iwwert déi grouss Häfe vum Land. Zanter der Invasioun vu Russland ass de Schëffswee verspaart, de Kreml huet den Ament d’Kontroll iwwer d’schwaarzt Mier. Fir no alternative Léisungen ze sichen, war eng Delegatioun vum Europaparlament un der polnesch-ukrainescher Grenz, mat dobäi och déi Lëtzebuerger Europadeputéiert Tilly Metz.

D’Ukrain gëllt als Kärkummer vun Europa. De Krich verursaacht den Ament eng weltwäit Liewensmëttelkris, d’Präisser klammen, virun allem an Entwécklungslänner kréien ëmmer méi Mënschen net genuch z'iessen. Eng kleng Delegatioun vun der Landwirtschaftskommissioun vum Europaparlament ass déi lescht Deeg un der ukrainesch-polnescher Grenz gewiescht, fir ze analyséieren, wou d’Problemer leien, wann d’Ukrain versicht, Liewensmëttel Richtung EU ze exportéieren. Eng Schwieregkeet gëtt et beispillsweis beim Zuchverkéier, d'Schinnen an der Ukrain sinn anescht wéi an den EU-Staaten, esou d'Europadeputéiert Tilly Metz. Hei géif een no Léisunge kucken, datt d'Waggonen ëmgeluede ginn.

Déi nächst Recolte steet scho virun der Dier, kritt een d’Späicher elo net eidel, huet ee schonn den nächste Problem. 75 Prozent vun der ukrainescher Landwirtschaftsproduktioun si virgesi fir den Export. E Léisungsusaz ass et, nei Späicher-Kapazitéiten op der polnescher Säit vun der Granz ze bauen, esou déi Lëtzebuerger Politikerin.

D’Doleancen an d’Problemer vun de polneschen an ukraineschen Autoritéite ginn elo an engem Rapport zesummegefaasst. Déi néideg Conclusioune sollen esou séier wie méiglech gezu ginn.