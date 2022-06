Police a Geheimdéngschter an der EU dierfen Donnéeë vu Fluchpassagéier just dann auswäerten, wann dat néideg ass, fir schwéier Kriminalitéit ze bekämpfen.

Dat huet den Europäesche Geriichtshaff en Dënschdeg hei zu Lëtzebuerg decidéiert. Déi systematesch Auswäertung vun dësen Donnéeën ass deemno just erlaabt, wann et eng direkt terroristesch Bedreeung gëtt. Soss wier dat net konform mat de Grondrechter an der EU.

Déi belsch Mënscherechtsorganisatioun "Ligue des droits humains" hat géint e Gesetz geklot, dat op Basis vun där respektiver EU-Direktiv ausgeschafft gi war.

Déi sougenannten PNR-Richtlinn "Passager Name Record" vun der Europäescher Unioun gesäit vir, dass Donnéeë vu Passagéier bei der Iwwerschreidung vun enger EU-Baussegrenz a grousser Zuel systematesch ausgewäert ginn. Sou sollen terroristesch Strofdoten a schwéier Kriminalitéit verhënnert an opgedeckt ginn. Zu de gespäicherten Donnéeë gehéieren Adress, Koffer-Informatiounen an d'Telefonsnummer vun de Reesender.