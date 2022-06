D'Ukrain kann um EU-Sommet vun den europäesche Staats- a Regierungscheffen en Donneschdeg an e Freideg mat enger richtungsweisender Decisioun rechnen.

D'Land dierft nämlech vun de 27 Memberstaaten offiziell als Bäitrëttskandidat fir an d'Europäesch Unioun unerkannt ginn. Méi schwiereg bleift den Ëmgang mam Balkan.

EU-Sommet/Reportage Claude Zeimetz

Nach ni huet d'EU engem Land, an deem Krich ass, eng Bäitrëttsperspektiv ginn an dat och nach a Rekordtempo. Den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj huet Enn Februar réischt zu Bréissel ugeklappt, fir an d'Europäesch Unioun opgeholl ze ginn.

Nieft der Ukrain soll der EU-Kommissioun no och Moldau offiziell de Kandidatestatus accordéiert ginn. Dat huet och de permanente Rotspresident Charles Michel a senger Invitatioun un d'Staats- a Regierungscheffen dës Woch kloer gemaach.

D'Fro bleift, wéi kloer d'Reform-Fuerderungen un d'Ukrain a Moldau um Enn vum Sommet formuléiert ginn. Béid Länner, dat ass kloer, hunn nach vill Fortschrëtter a Froe wéi der Rechtsstaatlechkeet an der Lutte géint d'Korruptioun zum Beispill ze maachen, ier déi eigentlech Bäitrëttsverhandlungen iwwerhaapt emol ufänke kënnen.

Lëtzebuerg hat sech net proaktiv fir en EU-Bäitrëtt vun der Ukrain ausgeschwat. Zanter datt d'Kommissioun hir Positioun kloer gemaach huet, ass d'Haltung vun de Regierung awer kloer.

"Mir wäerte jiddefalls deen Avis suivéieren. Mir hunn e jo och gefrot. D’Kommissioun huet do gréng Luucht ginn. A mir wäerten dat och matmaachen. Et ass e wichtegt Zeechen.", sou de Premier Xavier Bettel dës Woch zu Kiew.

Hie géif sech mat Nodrock derfir asetzen, datt d'EU geschlossen "Jo" zu der Ukrain seet, sot e Mëttwoch den däitsche Kanzler Olaf Scholz a senger Regierungsdeklaratioun. Iwwerdeems de Lëtzebuerger Diplomatiechef Jean Asselborn sech en Dënschdeg schonn optimistesch gewisen huet, datt jidderee sech dem Enjeu um Sommet bewosst ass.

"Wir sind immer für Überraschungen gut. Aber hier ist es ernst. Und Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier ein Land ausschert."

Et misst een dës Woch awer och onbedéngt eng Decisioun iwwert d'Zukunft vun Nordmazedonien erreechen, sou de Jean Asselborn weider an op kee Fall den Androck ginn, et géif een de Westbalkan elo lénks leie loossen. Virum reguläre Sommet ass e sougenannten EU-Westbalkan-Sommet ugesat. Serbien, Albanien an Nordmazedonien hunn e Mëttwoch hir Boykottmenace duerfir zréckgezunn. Awer just nodeems Bulgarien seng Blockad géint Bäitrëttsgespréicher mat Nordmazedonien an Albanien fale gelooss huet. Invitéiert sinn am ganze 6 Länner. Och Bosnien-Herzegowina, de Kosovo an de Montenegro sinn invitéiert. D'Relatiounen zu der EU sinn op ënnerschiddlechen Niveauen.

EU-Parlament huet gréng Luucht ginn



D'EU-Parlament huet en Donneschdeg de Mëtteg scho gréng Luucht ginn, fir dass d'Ukrain a Moldawien de Status vum EU-Bäitrëttskandidat kréien.

D'Parlament huet mat enger grousser Majoritéit dofir gestëmmt. Et ware 529 Deputéierter dofir, 45 dogéint.

Eng entspriechend Resolutioun ass domat akzeptéiert.