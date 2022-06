D‘Negociatioune fir den EU-Bäitrëtt vun Nordmazedonien an Albanien gi relancéiert.

Dat gouf um EU-Sommet zu Bréissel festgehalen, nodeems d‘bulgarescht Parlament de Veto opgehuewen huet, deen d‘Verhandlunge mat Nordmazedonien onméiglech gemaach hat. Iwwerdeems goung et um Sommet ëm d‘Energieversuergung. D‘EU-Staaten wëllen zesummenhalen.

Gréissten Annonce vun dësem EU-Sommet war déi, dass d‘Ukrain a Moldawien de Status vum EU-Bäitrëttskandidat kréien. Georgien krut deen Status an Aussiicht gestallt. D‘Land muss nach eng Partie Reformen ëmsetzen.

U sech sollten d‘Diskussioun iwwer d‘Vergréisserung vun der EU domat ofgeschloss sinn, ma elo huet d‘bulgarescht Parlament mat enger grousser Majoritéit decidéiert de Veto géint d‘Bäitrëttsnegociatioune mat Nordmazedonien opzehiewen. De Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel erkläert.

„Déi nächst Schrëtt sinn, dass Nordmazedonien a Bulgarien en Accord ënnerschreiwen. Dee wäert op Bréissel kommen an da kënnen d‘Negociatiounen ufänken. Och fir Albanien. Den Edi Rama war enttäuscht. Elo huet hien och d‘Méiglechkeet, dass déi Prozedur weidergeet.“

Den Edi Rama ass den albanesche Ministerpresident, deen no der Entrevue vun den EU-Spëtzte mat de westleche Balkanstaaten alles anescht ewéi frou war.

Um Freideg stoung och d‘wirtschaftlech Situatioun vun der Unioun um Programm, ënnert anerem a Gespréicher mat der Presidentin vun der EZB Christine Lagarde. An der Europäescher Unioun kann ee fir déi nächst zwee Joer weider vun Wirtschaftswuesstem schwätzen. Et ginn awer éischt Zeechen, dass d‘Ekonomie gebremst gëtt. De Wuesstem ass däitlech méi schwaach ewéi virum Ukrainkrich virausgesot.

Russland dréint de Gaskrunn ëmmer méi zou. D‘Präisser schéissen an d‘Luucht. D‘Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen huet betount, dass d‘EU-Memberlänner mat Hëllef vun der Kommissioun weider dru schaffe mussen, Alternativen zum russesche Gas ze sichen. Dat ass méi einfach gesot, ewéi gemaach. Xavier Bettel.

„Mir hunn als Benelux-Staaten zesumme mam slowenesche Premierminister eng Propose gemaach, fir wéi beim Covid esou „Krisenzellen“ ze schafen. Mir brauchen och an der Fro eng Koordinatioun tëscht dem Conseil an der Kommissioun. Mir mussen op weider Schrëtt gefaasst sinn. A mir schwätze Koordinatioun, mä mir maachen et net. D‘Länner besuerge sech awer lénks a riets hiert eegent Gas.“

Uganks nächst Woch kommen d‘EU-Energieministere scho beieneen. Spuenien a Portugal fuerderen zum Beispill e Plaffong fir Gaspräisser. Dat kéint kuerzfristeg hëllefen, ma de Marché laangfristeg destabiliséieren – eng vun de Kriticke géint déi Propose. Dofir war och Lëtzebuerg net esou schaarf dorop. Ma de Premier weist sech flexibel.

„Lëtzebuerg blockéiert net. Wann et Mesure ginn déi duerno effikass um Marché sinn an d‘Präisser drécken, da verschléisse mir eis net. Wann et dem Bierger entgéint kënnt, wäerte mir näischt blockéieren.“

Decidéiert ass allerdéngs och nach näischt. An d‘Zäit ass déi vun den Onsécherheeten.