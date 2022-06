Dat sot den däitsche Minister Robert Habeck bei senger Arrivée et Méindeg hei zu Lëtzebuerg. Am Wanter wier d'Situatioun eng aner.

Russland huet 12 EU-Memberstaaten de Gas-Krunn ganz oder zum Deel zougedréint. D’EU-Kommissärin fir Energie, d’Kadri Simson, huet um Méindeg de Moien bei hirer Arrivée op engem Treffe vun den EU-Energieministeren hei zu Lëtzebuerg vun "Erpressung" geschwat. D’Erklärung vu Moskau, d’Liwwerunge géinge just aus technesche Grënn limitéiert ginn, gëtt also net Eescht geholl.

D’EU-Kommissioun an d’Ministere géingen dowéinst am Juli scho weider Propose presentéieren, fir ze verhënneren, datt een am Wanter misst de Gas rationéieren. Am Mee war schonn decidéiert ginn, datt d’Gas-Lager bis den 1. November op 80% vun hirer Capacitéit sollen opgefëllt ginn an am Moment géing et trotz manner Gasliwwerungen zum Deel klappen, sou den däitsche Minister Robert Habeck e Méindeg de Moien hei um Kierchbierg. Hien huet awer gewarnt, et soll ee sech doduercher net täusche loossen, well am Wanter wier d’Situatioun eng aner. Dowéinst géing elo mat "Héichdrock" dru geschafft ginn, fir méi Gas ze stockéieren an anzespueren.

Fir onofhängeg vu russeschem Gas ze ginn, probéiert d’EU och d’erneierbar Energien auszebauen an d’Energie-Effizienz an d’Luucht ze setzen. D’Energieministeren huelen um Méindeg zwee wichteg Texter ënnert d’Lupp, sou d’franséisch Ministesch fir d’transition énergetique, d’Agnes Pannier-Runacher, di de Conseil presidéiert. Ob d’EU-Ministeren op e gréngen Zweig kommen, gëtt een um Méindeg de Mëtte gewuer. De Lëtzebuerger Energieminister Claude Turmes gëtt um 14 Auer eng Pressekonferenz.