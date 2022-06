Vun do u sollen da keng nei Privatautoe méi däerfen ugemellt ginn, déi mat Bensin oder Diesel fueren.

Dat hat d’EU-Kommissioun an hirem Klimapak esou proposéiert, an d’Lëtzebuerger Regierung ënnerstëtzt dat och. Weider Sujeten um Dënschdeg sinn d'Reform vum europäeschen Emissiounshandel an de Klima-Sozial-Fong.