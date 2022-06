No véier Joer laange Verhandlunge si sech d'EU an Neiséiland eens ginn. Am Fokus vun der Zesummenaarbecht wäert d'Thema Nohaltegkeet stoen.

Nodeems sech d'EU an Neiséiland op e Fräihandelsofkommes gëeenegt hunn, huet d'Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen en Donneschdeg zu Bréissel vun engem "historesche Moment" geschwat. Déi neiséilännesch Premierministesch Jacinda Ardern huet gesot, et wier en "positive Resultat, souwuel fir Neiséiland wéi fir d'EU". Den Zoll op importéiert Wuer soll erof- an d'Mäert opgoen.

Weider huet d'von der Leyen betount, d'EU wier den drëttgréissten Handelspartner vun Neiséiland. Mam Fräihandelsofkommes "sollte mir an der Lag sinn, den Handel tëscht eis béid ëm 30 Prozent ze steigeren", sou d'EU-Kommissiounspresidentin. Dovu géingen Entreprisen, Baueren a Consommateure profitéieren.

Ëmstridden ass d'Ofkommes allerdéngs am landwirtschaftleche Secteur an Europa. Bauere fäerten nämlech d'Konkurrenz vun neiséilännesche Produiten a verweisen op méi niddreg Produktstandarden a Qualitéitsnormen. "All importéiert Liewensmëttel mussen den EU-Standarden entspriechen, déi fir all an der EU verkaafte Produite gëllen, och wa se importéiert sinn", huet d'EU-Kommissioun an deem Kader verséchert an en "robuste Kontrollsystem" versprach.

D'Ofkommes géing iwwerdeems och d'Interessie vun EU-Produzente vu wichtege landwirtschaftleche Produkter wéi Mëllech oder Rëndsfleesch berécksiichtegen, heescht et aus Bréissel.

Ausserdeem hunn d'von der Leyen an d'Ardern den "nohaltegen" Charakter vum Fräihandelsofkommes betount. "Mir wäerte beim Déiereschutz, bei Liewensmëttel an Dünger souwéi bei der Reduzéierung vu Pestiziden zesummeschaffen", huet d'Kommissiounspresidentin ënnerstrach. D'Ofkommes géing "innovativ Ëmwelt-Verflichtungen" enthalen, déi et bis ewell a kengem europäesche Fräihandelsofkommes ginn hätt, sou d'Ardern.

D'Texter, op déi sech d'EU an Neiséiland gëeenegt hunn, ginn elo juristesch gepréift. Soubal d'Versioun an all EU-Sproochen iwwersat gouf, wäert se dem Rot vun de Memberstaate virgeluecht ginn. Ganz zum Schluss muss d'Ofkommes dann nach ratifizéiert ginn.