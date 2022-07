Ee Grond dofir wier, datt déi meescht Länner an Europa alleguerten d'Schutzmesuren opgehuewen hunn.

D'Weltgesondheetsorganisatioun rechent mat enger neier Coronawell dëse Summer an Europa. De Virus wäert sech am Summer staark verbreeden, well bal all d'Länner d'Schutzmesuren opgehuewen hunn. De Virus wäert net verschwannen, just well d'Länner ophalen, en z'iwwerwaachen, sot e Chef vun der WHO. D'Zuel vun den Infektiounen huet sech an Europa an de leschte Woche verdräifacht. Déi meeschten nei Fäll ginn et an Éisträich, Zypern, Frankräich, Däitschland, Griichenland, Portugal an och Lëtzebuerg gëtt genannt.

All Dag ginn et an Europa eng 500 Covid-Doudeger. Dat ass änlech wéi de leschte Summer an awer net ze vergläiche mam Wanter. Do war ee bei 4.000 bis 5.000 Doudegen den Dag.