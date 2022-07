Et geet ëm d'Pläng vun der EU-Kommissioun, d'Atomkraaft an de Gas fir den Iwwergang als nohalteg anzestufen.

Déi aner Woch ass e wichtege Vott am Europaparlament. Et geet ëm d'Pläng vun der EU-Kommissioun, d'Atomkraaft an de Gas fir den Iwwergang als nohalteg anzestufen. Se géifen domadder Deel vun der Taxonomie ginn, dat ass en europäesche Klassifizéierungssystem fir nohalteg Investitiounen an dat hätt als Konsequenz, datt méi géif an d'Atomkraaft an an de Gas investéiert ginn.

D'Kommissioun hat dës Pläng virum russeschen Iwwerfall op d'Ukrain op den Dësch geluecht, duerch de Krich kréiche se awer nach vill méi eng brisant Bedeitung.

Dofir hofft d'Europadeputéiert vun déi Gréng, Tilly Metz, datt d'EU-Parlament déi aner Woch sech der EU-Kommissioun opposéiert.

Extrait Tilly Metz (1)

"Wann elo déi Objektioun zu där Taxonomie net géif duerchkommen, da reift de Putin sech d'Hänn. Eleng 2020 koum 40 Prozent vum Gas aus Russland. Dat waren iwwer 60 Milliarden, déi a Russland gefloss sinn. Wa mir elo soen, Gas an Atomenergie sinn nohalteg, dann ass ee ganz frou a mir ënnerstëtze weider dem Putin säi Krich. Dat muss ee ganz kloer esou soen."

D'Ëmwelt- an d'Wirtschaftskommissioun am EU-Parlament hate Mëtt Juni scho géint d'Pläng vun der EU-Kommissioun gestëmmt, wann de Plenum dat e Mëttwoch och mécht, misst d'Kommissioun hir Propos zeréckzéien oder änneren. Mä wéi dee Vott ausgeet, ass den Ament eeben nach guer net kloer.

Extrait Tilly Metz (2)

"Et gëtt immens, immens knapp an et weess een, datt d'Positioun bei de Liberalen an de Konservative wierklech net kloer ass an am leschten Ament och ka gekippt ginn. D'Lobbye vum Gas an der Atomkraaft waren natierlech elo mega aktiv an hunn erkläert, datt et just ëm eng Iwwergangsphas geet. Jo, mä wa mer déi Suen elo an de Gas oder an d'Atomkraaft stiechen, da kënne mer se natierlech net an de massiven Opbau vun erneierbaren Energië stiechen."

Sollt de Plenum am Europaparlament d'EU-Kommissioun net stoppen, gëtt et awer nach en anere Wee. Lëtzebuerg an Éisträich hate scho virun enger Zäit annoncéiert, si an deem Fall op d'Geriicht ze huelen.