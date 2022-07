D'Géigner vun der Taxonomie konnte sech also am EU-Parlament net duerchsetzen. Eng Majoritéit am Parlament huet der Direktiv gréng Luucht ginn.

D'Europäesch Unioun wëll onofhängeg vu russescher Energie ginn an d'Klima- respektiv Emissiounsziler erreechen. Ma soll een Atomenergie a Gas an Europa weider fërderen, fir déi Objektiver z'erreechen? D'EU-Parlament huet elo e Mëttwoch an der Mëttesstonn zu Stroossbuerg iwwert déi sougenannt Taxonomie ofgestëmmt, dat heescht, ob verschidden Energien als nohalteg aklasséiert ginn oder net. An anere Wierder, op wéi eng Energiequellen Investisseuren an der EU solle gelackelt ginn.

Kuerz no 12 Auer huet d'EU-Parlament de Propose vun der EU-Kommissioun gréng Luucht ginn, fir Atomkraaft a Gas als nohalteg anzestufen. U sech gouf ofgestëmmt iwwert eng Resolutioun vum EU-Parlament géint d'Propos vun der EU-Kommissioun. Et waren 353 Stëmmen néideg, fir déi Propos ze verwerfen. Déi koumen net zesummen.

D'Presidentin vum EU-Parlament Roberta Metsola huet d'Resultat vum Vott virgelies.

Extrait Robert Metsola

EU ass sech bei der Taxonomie net eens



D'EU ass op där Fro immens gespléckt, souwuel tëscht de Memberstaaten, tëscht de Parteien an an eenzele Parteie souguer intern.

Bei der Atomenergie si Frankräich a Polen zum Beispill dofir, well dee Stroum keng Zäregasen ausstéisst an hëllefe géing, laanscht Kuel a russesch Energie ze kommen, fir d'Klimaziler z'erreechen. Däitschland a Lëtzebuerg ënnert anerem sinn dogéint, well Atomenergie einfach net nohalteg a geféierlech ass a well et net realistesch wier, bannent e puer Joer just nei Kraaftwierker ze bauen.

Och beim Gas ginn d'Meenungen auserneen. Elo, wou wéinst dem Krich an der Ukrain an de Sanktioune géint Russland d'EU de Gaskrunn zougedréint krut, respektiv net méi wëll vu Moskau ofhängeg ginn, ass den Drock gewuess. Géigner vum Gas soen: wéi kann een grad elo Gas als nohalteg definéieren?

D'EU-Kommissärin fir Finanzservicer Maréad McGuiness huet en Dënschdeg betount, verschidde Memberstaate bräichten ebe Gas aus anere Länner, fir grad onofhängeg vu russeschem Gas ze ginn a net mussen op Kuel zeréckzegräifen.

Si huet och behaapt, d'Memberstaaten oder Investisseure géinge mat der Taxonomie net gezwonge ginn an Atom- oder Gasenergie z'investéieren. D'Memberstaate bestëmme selwer hiren Energiemix.

Gréng geschloss dogéint, vill Parteie gespléckt



Déi Gréng am EU Parlament hu natierlech géint d'Propos vun der Kommissioun gestëmmt. Bei den anere Parteien ass et méi komplex: bei de Sozialdemokraten a bei de Konservative vun der EVP stëmmen déi eng dofir, déi aner och dogéint. Sou hunn déi 6 Lëtzebuerger Deputéiert och géint d'Propos vun der EU-Kommissioun gestëmmt, also géint Atom a Gas.

Egal wéi wäert et nom Vott weider Diskussiounen a Streidereien op deem Sujet ginn. Lëtzebuerg an Éisträich kéinte souguer eng Klo virum europäesche Geriicht maachen.