D'Aféieren vum Euro a Kroatien wäert en Dënschdeg wuel déi läscht Hürd huelen.

D'Finanzministeren vun der EU sinn zu Bréissel beieneen an dierften do de Feu-vert ginn, an den offizielle Wiesselcours fir d'Kuna festleeën. Domadder kéinten dann Touristen vu Neijoerschdag 2023 un a Kroatien och mam Euro bezuelen.

D'Kroaten selwer sollen d'Eenheetswärung dann no an no kréien.