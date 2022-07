Nodeems den Euro en Dënschdeg um Stand vum Dollar louch, ass en e Mëttwoch esouguer op 0,9998 Dollar gefall.

Kuerz nodeems bekannt gemaach gouf, dass den Inflatiounstaux an den USA am Juni bei 9,1 Prozent louch, ass den Euro-Cours eng éischte Kéier zanter bal 20 Joer ënnert déi magesch Dollargrenz gefall. Fir genee ze sinn op 0,9998 Dollar. Déi leschte Kéier, datt den Euro manner wéi een Dollar wäert war, war am Dezember 2002, kuerz nodeems den Euro als Boergeld agefouert gouf.

Ursaach fir de geschwächten Euro sinn déi schlecht Konjunkturaussiichte fir d'Eurozon, ausgeléist duerch den Ukrain-Krich. Ausserdeem steet déi europäesch Gemeinschaftswärung wéinst dem am Verglach zu den USA niddregen Zënstaux an der Eurozon ënner Drock.