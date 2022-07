An de leschten 18 Méint hätt de Grand-Duché Progrèse gemaach, et misst awer nach méi beim Informatiounszougang fir Journaliste gemaach ginn.

Lëtzebuerg ass amgaangen, sech positiv ze entwéckelen bei der Onofhängegkeet vun der Justiz, der Pressefräiheet an der allgemenger Funktiounsweis vun den Institutiounen am Land.

Dat geet aus dem neiste Rapport vun der EU-Kommissioun iwwert d'Rechtsstaatlechkeet an den EU-Staaten ervir.

An de leschten 18 Méint hätt de Grand-Duché Progrèse gemaach, beispillsweis duerch d'Aféiere vun engem Transparenzregister fir d'Deputéiert oder engem Deontologieskodex fir d'Regierung. Méi maache misst de Staat iwwerdeems nach beim Informatiounszougang fir Journalisten.

Am schlechtsten ewech kommen am Rapport iwwregens Polen an Ungarn, déi allebéid grouss Lacunne bei Demokratie a Grondrechter géifen opweisen.