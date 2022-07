"Jidderee ka spueren", op d'Wirtschaft an op d'Konsumenten an der EU kéinte wéinst der méiglecher Gaskris substantiell Energie-Spuermesuren duerkommen.

En Entworf fir e Gas-Noutfallplang vun der Europäescher Kommissioun gesäit ënnert anerem vir, datt ëffentlech oder kommerzielle Gebaier esou wéi och Büroe vum Hierscht u just nach bis maximal 19 Grad gehëtzt ginn. Och déi privat Stéit solle fräiwëlleg Gas spueren.

Wann een elo géif reagéieren, kéint een d'Auswierkungen ëm een Drëttel reduzéieren, heescht et an engem Schreiwes. Et géif an der Tëschenzäit e bedeitende Risiko ginn, datt Russland dëst Joer nach d'Gasliwwerungen Direktioun Europa stoppt.

Aktuell Reegele gesi scho vir, datt Stéit an zum Beispill Spideeler Prioritéit kréien, wann de Gas knapp gëtt.