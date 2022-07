Nordmazedonien huet mat Bulgarien ee Kompromëss am jorelaange Sträit ëm historesch a sproochlech Froe fonnt.

Duerch dëse Kompromëss gëtt elo de Start vun EU-Bäitrëttsverhandlunge méiglech. "Endlech, no 17 Joer, kënne mir de Prozess vu Bäitrëttsverhandlunge mat der Europäescher Unioun starten", dat sot e Samschdeg de Regierungschef aus Nordmazedonien Dimitar Kovacevski no enger Sëtzung zu Skopje.

Nordmazedonien huet schonn zanter 2005 den EU-Kandidatestatus. De Start vun offizielle Bäitrëttsverhandlunge gouf fir d'éischt vu Griichenland an du vu Bulgarien blockéiert. D'Regierung zu Sofia fuerdert ënnert anerem, datt Nordmazedonien bulgaresch Wuerzelen a senger Sprooch, Bevëlkerung a Geschicht unerkenne misst. Donieft kritiséiert se ëmmer nees eng angeblech Diskriminéierung vun der bulgarescher Minoritéit an Nordmazedonien.

D'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen an den EU-Bausse-Beoptraagte Josep Borrell hu sech erfreet vun der Decisioun vun Nordmazedonien gewisen. Dem EU-Rotspresident Charles Michel no kéint elo schonn d'nächst Woch een Treffen tëscht de Vertrieder vu Skopje an der EU sinn. "Mir heeschen Iech mat oppenen Äerm wëllkomm", sou de Michel op Twitter.