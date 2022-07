D'EU-Ausseminister beroden um Méindeg iwwer weider Sanktioune géint Russland. Dobäi geet et ënnert anerem ëm en Importverbuet fir Gold aus Russland.

D'EU-Kommissioun huet en Importstopp als Deel vun engem méiglechen 7. Sanktiounspak virgeschloen. Den Ausseminister Jean Asselborn sot bei senger Arrivée e Méindeg de Moien zu Bréissel der däitscher Press, dass ee sech senger Linn trei misst bleiwen. Iwwert Sanktioune wéilt een de Putin dozou zwéngen un de Verhandlungsdësch ze kommen. An normalen Zäite géif een iwwert d'Mëttel vun der Diplomatie probéieren d'Problemer ze léisen, ma et wier een net méi a sou Zäiten. Et wier een elo an enger Zäit wou d'Dschungelgesetzer gëllen... d'Gesetz vum méi Staarken, wou mat militäresche Mëttele virgaange gëtt.

De Jean Asselborn iwwert Sanktioune géint Russland

Doriwwer eraus kéint et méi streng Exportkontrolle vu Spëtzentechnologië ginn, souwéi militäresch Gidder. Och geplangt sinn iwwerdeems weider Strofe géint Leit oder Organisatiounen, déi de Krich géint d'Ukrain ënnerstëtzen.

Wann et keng Objektioune ginn, kéinten déi nei Sanktiounen nach dës Woch a Kraaft trieden.