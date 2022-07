An der Lutte géint de Virus vun den Afepouke keeft déi Europäesch Unioun zousätzlechen Impfstoff.

Déi zoustänneg Administratioun hätt knapp 55.000 Dosisse vun där neister Vaccins-Generatioun bestallt, huet d'EU-Kommissioun e Méindeg wësse gedoen. Alles an allem wieren an der EU, Norwegen an Island eppes méi wéi 160.000 Dosissen disponibel, déi iwwert d'EU kaf gi sinn.

D'EU-Santéskommissärin Stella Kyriakides huet sech besuergt gewisen iwwert d'Evolutioun vum Virus an der EU. Si huet vu méi wéi 7.000 Fäll an enger Hausse vu bal 50 Prozent am Verglach zur Woch virdru geschwat. Allgemeng gëtt e Vaccin géint d'Afepouke fir vulnerabel Leit a Leit, déi mam Virus a Kontakt waren, recommandéiert.