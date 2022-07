Bei der Energie gouf et am Juni eng Hausse vun 42 Prozent, bei den onverschaffte Liewensmëttel ëmmerhin nach vun 11 Prozent.

D'Inflatioun am Euroraum ass weider geklommen. Wéi déi europäesch Statistikadministratioun Eurostat mellt, wieren d'Präisser am Juni ëm 8,6 Prozent par Rapport zum Mount virdru geklommen. Eleng bei den Energiepräisser hätt et eng Hausse vun 42 Prozent ginn. Ma och bei den onverschaffte Liewensmëttel wieren d'Präisser ëm méi wéi 11 Prozent geklommen.

En Donneschdeg beréit déi Europäesch Zentralbank iwwert méiglech Mesuren, fir där massiver Präisdeierecht entgéintzewierken. Experten erwaarde sech eng däitlech Hausse vum Leetzëns ëm een hallwe Prozentpunkt.