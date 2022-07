Der EU-Kommissioun no ass et realistesch, datt Russland d'Gasliwwerunge komplett stoppt.

Dat huet d'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen e Mëttwoch de Mëtteg op enger Pressekonferenz betount, op där en Noutfallplang presentéiert gouf. D'EU kéint sécher duerch de Wanter kommen, wann all d'EU-Memberstaate 15 Prozent Gas aspuere géifen. Am Noutfall wëll d'Kommissioun déi 27 Länner zwéngen, Gas ze spueren.

D'Ursula von der Leyen huet awer betount, datt d'Versuergung vu private Stéit an zum Beispill Spideeler séchergestallt misst bleiwen. Si huet awer och ervir gestrach, datt een als Eenheet all Zort vu Kris an d'A kucke kéint, datt d'Pandemie dëst scho gewisen hätt an datt ee solidarescht Agéieren elo méi wéi noutwenneg wier.