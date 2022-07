Et handelt sech ëm den Impfstoff "Imvanex", dat confirméiert en EU-Spriecher.

Mat dësem Schratt kënnt d'EU-Kommissioun der Empfeelung vun der europäescher Medikamentenautoritéit EMA no an huet d'Präparat vun der Firma Bavarian Nodric als Schutzimpfung fir Erwuessener géint d'Afepouken zougelooss. Bis ewell war d'Präparat "Imvanex" just bei Erwuessene géint déi bis ewell bekannte Pouken autoriséiert. Verschidden EU-Länner haten de Vaccin scho virleefeg zougelooss.

Déi aktuell Decisioun gëllt fir déi 27 EU-Memberstaaten, esou wéi och Island, Liechtenstein an Norwegen. Schonn e Freideg hat sech d'EMA fir dëse Schratt ausgeschwat. Rezent hat d'EU zwee Kontrakter mat Bavarian Nordic ënnerschriwwen, dat fir ronn 163.620 Dosissen. An den USA ass d'Impfung ënnert dem Numm Jynneos zougelooss.

D'Weltgesondheetsorganisatioun hat de Weekend wéinst den Afepouken eng Noutsituatioun deklaréiert.