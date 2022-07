Nëmmen an der Belsch, an Ungarn an a Lettland géifen et Virschrëfte fir Héchsttemperaturen op der Aarbechtsplaz ginn.

Opgrond vun den Hëtztwelle fuerdert den europäesche Gewerkschaftsbond, datt d'Bauaarbechter bei ze héijen Temperaturen net schaffen dierften. Dës géifen un der éischter Front vun der Klimakris stoen a misste virun de Gefore vun den erhéichten Temperature geschützt ginn, esou de Gewerkschaftsbond ETUC en Méindeg de Mëtten.

D'ETUC reagéiert domadder op déi rezent Aarbechtsaccidenter a Frankräich an a Spuenien, déi an Zesummenhang mat der Hëtzt stinn. Beim Gewerkschaftsbond géife se am léifsten de belsche Modell fir de ganzen europäesche Raum envisagéieren, an deem een a kierperlech ustrengende Beruffer net bei iwwert 22 Grad schaffen dierf. Ungarn hätt iwwerdeems en änleche Modell, allerdéngs géif dee réischt bei 27 Grad gräifen. Weider misst een op europäeschem Niveau iwwert d'Tariffer verhandelen, déi bei Schaffausfäll wéinst den extremen Hëtzt-Konditiounen ufale géifen.

Enger Eurofund-Ëmfro no wieren 23 Prozent vun de Salariéen op hirer Aarbechtsplaz den erhéichten Temperaturen ausgesat. Ganzer 36 Prozent dovu wieren an der Landwirtschaft täteg, 38 Prozent am Bausecteur. Et misst een deemno agéieren an net reagéieren, well d'Hëtztwellen den Aarbechtsmarché ëmmer méi beaflosse wäerten.