De Präis vum europäesche natierleche Gas huet en Dënschdeg den héchsten Niveau erreecht zanter Mäerz.

Kuerz nom Ufank vun der russescher Invasioun vun der Ukrain hat den hollänneschen TTH-Wäert - d'Referenz fir de Gas - de Rekordniveau vun 200 Euro pro Megawatt/Stonn erreecht. Aktuell läit e bei 190 Euro.

Moskau setzt seng Gasreserve geziilt als Drockmëttel an, ma d'EU-Staate wëllen elo mat engem Noutfallplang dogéinthalen. Dëse soll zu Bréissel vun den EU-Energieministeren offiziell confirméiert ginn. D’Europäesch Kommissioun hat annoncéiert, datt am Gas-Noutfall d'Länner 15% Gas misste spueren. Wann net fräiwëlleg, da gezwongen an engem Zäitruam vum 1. august 2022 bis den 31. Mäerz 2023. D'Memberlänner mussen domat d'Accord sinn.

Vill Länner haten d'Propos vun der EU-Kommissioun kritiséiert. Lo dann e Gas-Noutfallplang an enger ofgeschwächter Form. Um fräiwëllegen Zil, fir Gas ze spueren, wéilt een anscheinend festhalen, mä bei de verflichtenden Ziler ginn Ausname gefuerdert. Länner wéi Zypern, Malta oder Irland sollen net zum Spuere gezwonge ginn, soulaang se net direkt mam Gasreseau vun engem aneren EU-Memberland verbonne sinn. Och fir kritesch Secteuren, wéi dee vun der Chimie oder d’Stolindustrie, kéint et Ausname ginn.

Lëtzebuerg ass zu Bréissel duerch den Energieminister Claude Turmes um Conseil vertrueden.