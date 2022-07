Der EU-Grenzschutzagence Frontex gëtt virgeworf, bei bei Mënscherechtsverletzungen nogekuckt ze hunn. Dat verstéisst géint EU-Recht.

Wann a Griichenland Flüchtlingen um Mier zréckgedréckt ginn, géif Frontex dat ignoréieren. Sou steet et an engem Rapport, aus deem de Spiegel an de Monde en Donneschdeg zitéiert hunn.

Déi däitsch Aussministesch Annalena Baerbock fuerdert, datt dat ënnersicht an opgekläert gëtt. Wann een do géif ewech kucken, géifen déi europäesch Wäerter am Mëttelmier ënnergoen, sou d’'aerbock. Och un der EU-Baussegerenz missten europäesch Wäerter gëllen. "Et geet hei dacks ëm déi Schwächsten: Et geet ëm Männer a Fraen, déi zanter Joren op der Flucht sinn, et geet ëm kleng Kanner".

Hëllefsorganisatioune kritiséieren zanter Joren, datt griichesch Grenzschützer Migrante systematesch an d'Tierkei drécken, fir datt se keen Asyl kënnen ufroen. Frontex kritt virgeworf, ewech ze kucken oder souguer dobäi matzemaachen.