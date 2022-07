D'Inflatioun am Euroraum huet am Juli mat 8,9% en neie Rekord erreecht. Dat deelt Eurostat e Freideg mat.

De Präis an d'Luucht gedriwwen hunn den EU-Statistik-Autoritéiten no Sprit, Energie a Liewensmëttel. De leschten Inflatiounsrekord an der Eurozon gouf am Juni mat 8,6% am Joresvergläich opgestallt.

Vun den 19 Euro-Länner si besonnesch d'Balkanstaaten zanter dem russeschen Ugrëffskrich an der Ukrain vu Präishaussë betraff. Estland huet Eurostat no den héchsten Inflatiounstaux am Euroraum erreecht mat geschaten 22,7%. A Lettland a Litauen soll d'Liewen ëm iwwer 20% méi deier gi si par rapport zu Juli 2021. Den niddregsten Inflatiounstaux am Euroraum huet iwwerdeems Malta mat 6,5%. Dëse Prozentsaz läit awer däitlech iwwert den 2%, déi d'EZB recommandéiert.

Euro area #inflation up to 8.9% in July 2022: energy +39.7%, food +9.8%, other goods +4.5%, services +3.7% - flash estimate https://t.co/E1kkMe69Wa pic.twitter.com/QKeregtSEP — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) July 29, 2022

Vun de Länner ouni Euro verzeechent Polen am Juli eng Präishausse vu 15,5% am Joresvergläich, sou déi national Statistikautoritéiten zu Warschau. Och hei goufen d'Präisser vu Sprit, Energie a Liewensmëttel als Ursaach genannt, déi d'Präisser an d'Luucht gedriwwen hunn.