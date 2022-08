Zanter der Aféierung vum Euro op de Finanzmäert am Joer 1999 war de Chômagetaux an der Eurozon nach ni esou niddereg.

De Chômagetaux an der Eurozon ass am Juni op engem Rekorddéif vu 6,6 Prozent bliwwen an dat obschonn déi wirtschaftlech Situatioun allgemeng erëm méi schlecht ginn ass. Estimatioune vum europäesche Statistiksbüro Eurostat no waren am Juni ronn 11 Millioune Mënschen ouni Aarbecht. Déi wéinegst Chômeuren hunn aktuell Däitschland a Malta. A Griicheland an a Spuenien läit de Chômagetaux dogéint bei méi wéi 12 Prozent.