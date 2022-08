D'Zuel vun den Afepouken-Fäll an Europa klëmmt weider, ma den Impfstoff geet a ville Länner net méi duer.

Bei eisen däitschen Nopere goufen eng éischte Kéier iwwer 3.000 Fäll gemellt, sou de Robert Koch-Institut (RKI) e Mëttwoch. Bei den am Ganzen 3.025 erkrankte Persounen handelt et sech haaptsächlech ëm Männer. Betraff wieren awer och 8 Fraen, 2 männlech Jugendlecher an e Meedche vu 4 Joer.

D'Krankheet gëtt duerch Kierperkontakt iwwerdroen a wéi den RKI nach mellt, bis ewell besonnesch bei sexuellen Aktivitéiten tëscht Männer.

Och an der Belsch gouf en éischte Fall vun Afepouke bei enger Fra gemellt, sou d'Gesondheetsamt Sciensano. Do goufe bis haut (Stand 10.08.22) 546 Afepouken-Fäll confirméiert. Am Land mat méi wéi 11 Milliounen Awunner sinn zulescht souguer Leit iwwer d'Grenz bis op Lille a Frankräich gefuer, fir sech do impfen ze loossen.

Iwwerdeems an der Belsch dem Gesondheetsministère no nëmmen 3.000 Impfdosissen zur Verfügung stoungen, huet Frankräich dem zoustännege Ministère François Braun no genuch Vaccin, fir d'Zilgrupp vun 250.000 Mënschen z'impfen.

Bei eise belschen Nopere goufen 30.000 Dosisse bestallt, déi am Oktober solle geliwwert ginn. Fir de beschtméigleche Schutz ze kréien, muss een zwee Mol geimpft sinn.

EU-wäit sti fir gesondheetlech Noutfäll am Ganzen 163.620 Impfdosissen zur Verfügung, déi vum neien EU-Amt Hera geréiert ginn an deelweis och schonn un d'Memberstaate verdeelt goufen. E Porte-parole vun der EU-Kommissioun huet schonn en Dënschdeg drop higewisen, dass d'Produktiounskapazitéit fir den Impfstoff Grenzen hätt. Et géif een awer scho Gespréicher féiere mat de Produktiounsfirmen, wéi een d'Kapazitéit erhéije kéint. De belsche Gesondheetsminister Frank Vandenbroucke sot, dass dëse Sujet onbedéngt mat den EU-Homologe misst beschwat ginn.