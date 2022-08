Duerch déi verschidde grouss Bränn ass dëst Joer an Europa esou vill Land verbrannt ewéi nach ni zanter dem Ufank vun den Opzeechnungen am Joer 2006.

Duerch déi verschidde Bränn uechter Europa sinn an dësem Joer scho ronn 660.000 Hektar Land verbrannt, dat geet aus den Date vum Europäesche Bëschbrand-Informatiounssystem ervir. Dem EFFIS no waren an dësem Joer net nëmme wéi soss haaptsächlech d'Mëttelmierlänner betraff, och aner Regiounen hunn extrem gelidden. Esou huet Slowenien säi schlëmmste Bëschbrand zanter Generatiounen erlieft.

"2022 ass bis ewell e Rekordjoer", sou den EFFIS-Coordinateur Jesus San-Miguel. "Dréchent an extrem héich Temperaturen hu ganz Europa erfaasst." Dat géing d'Brandgefor a Bëscher extrem an d'Luucht setzen. Weider sot hien, datt d'Situatioun beonrouegend wier an een eréischt an der Mëtt vun der Saison vun de Bränn wier.

Am schlëmmste betraff ass an dësem Joer bis ewell Spuenien mat 225.000 Hektar verbrannter Fläch. Duerno komme Rumänien mat 150.000 a Portugal mat 77.000 Hektar.