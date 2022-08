Eurostat huet matgedeelt, datt den Euroraum am Juni 2022 en Defizit vu 24,6 Milliarden Euro am internationale Wuereverkéier registréiert huet.

U sech war mat enger Baisse gerechent ginn, nodeems am Abrëll dee bis ewell gréissten Defizit zanter der Grënnung vun der Eurozon registréiert gouf.

D'Importatioune wiere staark an d'Luucht gaangen, wärend manner Wueren exportéiert goufen. Rezent wieren d'Energieimporter, wéinst dem Ukrain-Krich an der Hausse bei den Energiepräisser, zolidd geklommen, esou d'Explikatioun vun Eurostat an hirem neiste Rapport. Ausserdeem wieren d'Exporter wéinst der allgemeng méi schwaacher Weltwirtschaft zeréckgaangen.