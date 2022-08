Am Kontext vun der aktueller Energie-Kris hunn eng Rei EU-Staate scho Moossnamen en Place gesat, fir hire Verbrauch ze reduzéieren.

Déi spuenesch Regierung geet beim Energie-Spuere mam gudde Beispill vir. Deemno dierfen ënner anerem ëffentlech Gebaier, Büroen, Akafszenteren an Hoteller iwwert de Summer net méi ënner 27 Grad ofgekillt an am Wanter nach héchstens op 19 Grad gehëtzt ginn, sou wéi dat och schonn an Italien zanter Mee ëmgesat gëtt.

D'Beliichtung vun onbenotzte Bürosraim, Monumenter an Institutioune souwéi zum Beispill och hei der Kathedral zu Palma, muss no 22 Auer ausbleiwen. A Geschäfter a Spuenien mat automateschen Diere mussen dës jee no Joreszäit zoubleiwen. Genee wéi a Frankräich, wou klimatiséiert Butteker, déi d'Dieren opstoen hu wéi hei zu Paräis souguer sanktionéiert ginn.

Am Hexagon mussen d'Luuchten an de Geschäfter nom Feierowend och systematesch gedimmt ginn an et gëllt an der Nuecht tëscht 1 a 6 Auer moies e Beliichtungsverbuet fir Publicitéiten. Am Private ginn d'Leit ënner anerem gebieden d'Spullmaschinn nëmmen emol den Dag lafen ze loossen an d'Luuchten nëmme wa wierklech néideg unzemaachen.

An Däitschland ginn et jee no Stad a Gemeng ënnerschiddlech Energie-Spuermoossnamen. Plazeweis dierf den Thermometer vun Oktober un a Gebaier nach maximal 20 Grad uweisen, a vereenzelte Stied souguer just nach 17 Grad. Och bei eisen däitschen Nopere falen d'Nuechte méi däischter aus, well manner beliicht gëtt. Eleng zu Berlin sinn eng 200 bekannte Gebaier a Monumenter vun dëser Mesure betraff.

Nieft dem Energie-Aspueren, gëtt uechter Europa och verstäerkt op erneierbar Energie gesat, sou wéi dës Biller aus der Belsch et weisen. Vue dass mer a leschter Zäit mat vill Sonn verwinnt waren, dofir awer manner Wand, sinn et d'Solarpanelen, déi de Relais vun de Wandmillen iwwerholl hunn.