Déi europäesch Medikamentenagence ass den Ament amgaang, de Coronavaccin géint d'Omikron-Variant vu Biontech-Pfizer ze préiwen.

Mat enger konkreter Ufro fir d'Zouloossung an Europa wier deemnächst ze rechnen. Klinesch Etüden iwwert den adaptéierte Vaccin ginn et nach net. Et ass onkloer, ob déi fir sou eng Zouloossung iwwerhaapt néideg sinn.

Biontech a Pfizer no kéint den Omikron-Vaccin schonn am September geliwwert ginn, ënnert der Konditioun, datt en autoriséiert ass. An den USA hunn d'Entreprisë schonn eng Noutfallzouloossung ugefrot.