Den EU-Chefdiplomat Josep Borrell huet zu Prag ugekënnegt, datt d'Europäesch Unioun d'Ofkommes aus dem Joer 2007 iwwer Visaerliichterunge ganz aussetzt.

Verschiddene Memberlänner haten am Virfeld e komplette Visa-Stopp fir russesch Touriste gefuerdert. Zu Prag hunn d'EU-Ausseministere sech op engem informelle Sommet op e minimale Kompromëss gëeenegt. Wéi den EU-Chefdiplomat Josep Borrell e Mëttwoch am Nomëtteg annoncéiert huet, setzt d'EU d'Ofkommes mat Russland aus dat zanter 2007 Visaerliichterunge virgesäit.

Domadder kéinten Demandë fir e Visa méi deier a méi laangwiereg sinn. Notamment déi baltesch Memberstaaten haten Drock gemaach fir keng russesch Touriste méi an Europa ze loossen, wann op der anerer Säit d'Ukrainer leiden. Däitschland, Frankräich an ënnert anerem och Lëtzebuerg haten dogéint argumentéiert et kéint een net all d'Russen an een Dëppe geheien. Vill méi missten d'Sanktioune geziilt sinn, sou de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn.

We have seen a substantial increase of border crossings from Russia into neighbouring states. This is becoming a security risk.



We therefore agree today with EU Foreign Ministers on Full Suspension of the EU-Russia visa facilitation agreement. pic.twitter.com/zdowgdOa8F — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 31, 2022

Positionnementer virum Sommet zu Prag

Den EU-Chefdiplomat Josep Borrell dogéint hat virun der Entrevue op en Accord an eng gemeinsam europäesch Positioun an der Visa-Fro gepocht. D'Europäer kéinten et sech net leeschten, gespléckt opzetrieden. Och misst ee sou lues iwwert déi zukünfteg Relatioune mat Russland nodenken. Och de Lëtzebuerger Ausseminister sot e Mëttwoch zu Prag et misst een et hikréien, nees op eng diplomatesch Schinn ze kommen.

Nieft de baltesche Staaten hate sech Polen an Dänemark duerfir ausgeschwat, fir russesch Touristen net méi fir Fräizäitzwecker an Europa areesen ze loossen. D'Propos dierft awer notamment wéinst dem Widderstand vun Däitschland kaum Chancen hunn, fir ugeholl ze ginn. Och Lëtzebuerg ass dogéint.

De Lëtzebuerger Ausseminister sot e Mëttwoch an der tschechescher Haaptstad, et misst ee geziilt sanktionéieren. Anescht géif een dat komplett falsch Zeeche ginn, datt een näischt méi mat Mënschen aus Russland wéilt ze dinn hunn. Dem Lëtzebuerger Diplomatiechef no misst ee vill méi am Gespréich bleiwe mat de Russen, déi an Europa komme wëllen. Dat wiere meeschtens Studenten oder aner Leit mat Diplomer, déi fort wéilten. Hinne géif ee mat engem komplette Visa-Stopp just nach méi Steng an de Wee leeën.

Och Däitschland fuerdert, russesch Bierger, déi Schutz brauchen, misste weider d'Méiglechkeet hunn, "an der EU d'Fräiheetsloft z'ootmen". Studenten, Kënschtler, Wëssenschaftler an Independantë misste weider kënnen an d'EU areesen. Griicheland an Zypern hate sech scho fréi aus wirtschaftleche Grënn géint e Visa-Stopp ausgeschwat.

De Spriecher vum Kreml, den Dimitri Peskow, huet d'Fuerderunge schonn als "antirussesch Agenda" vum Westen ofgedoen.