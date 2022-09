D'Inflatioun am Euro-Raum steet um héchste Stand, zanterdeem d'Eenheetswärung virun 22 Joer agefouert gouf.

Wéi Eurostat e Mëttwoch matdeelt, wiere virun allem déi immens Erhéijunge vun den Energiekäschte Grond fir d'Hausse vun der Inflatioun. Eréischt am Juli war mat 8,9 Prozent am Joresverglach e Rekord an der Eurozon erreecht ginn.

Deemno sinn d'Präisser fir d'Konsumenten an de leschte Méint esou staark geklomme wéi nach ni zanter dem Ufank vun den Eurostat-Opzeechnungen. D'Inflatioun an den 19 Länner, déi den Euro als Wärung hunn, klëmmt allerdéngs schonn zanter November ëmmer rëm op nei Rekordwäerter.

D'Energiepräisser wieren Eurostat no am August ëm viraussiichtlech 38,9 Prozent an d'Präisser fir Liewensmëttel, Alkohol an Tubak ëm 10,6 Prozent geklommen.

En Donneschdeg an enger Woch kënnt zu Frankfurt d'Europäesch Zentralbank nees beieneen, wou een da gespaant ka sinn, wéi eng Zëns-Decisiounen do getraff ginn. Den ekonomeschen Drock, dass muss géigegesteiert ginn, andeem de Leetzëns eropgeet, gëtt op alle Fall ëmmer méi grouss.