D'Schwede plënnere scho mat 19 Joer aus dem Elterenhaus, a Portugal dogéint bleiwe se bis iwwer 33 Joer doheem wunnen. Lëtzebuerg läit am Mëttelfeld.

Eurostat huet eng Etüd verëffentlecht an där si d'Altersstrukture vun de Jugendlechen an Europa, wou si d'Elterenhaus verlooss hunn, matenee verglach hunn. Den Duerchschnëttsalter, wéini déi Jugendlech bei den Elteren erausplënneren, läit iwwerdeems an Europa bei 26,5 Joer. Déi Jugendlech a Portugal, Kroatien, der Slowakei, Griicheland a Bulgarien wunnen am Duerchschnëtt am Längste bei hiren Elteren. Déi Jonk a Portugal plënneren am Duerchschnëtt eréischt mat 33,6 Joer bei hiren Elteren eraus. D'Kroaten dogéint mat 33,3 Joer.

Déi Jéngste sinn iwwerdeems d'Skandinavier. D'Schwede plënnere scho mat 19 Joer aus dem Elterenhaus eraus. D'Finnen an d'Dänne stinn am Duerchschnëtt mat 21,2 respektiv mat 21,3 Joer op eegene Been.

Lëtzebuerg läit em europäesche Verglach genee an der Mëtt. Déi Jonk plënneren am Grand-Duché an der Moyenne mat 26,8 Joer bei hiren Elteren eraus. Domat wunnen d'Lëtzebuerger gutt 3 Joer méi laang bei den Elteren, wéi déi Jonk an Däitschland oder a Frankräich. Déi Jugendlech an der Belsch wunnen iwwerdeems an der Moyenne 26,2 Joer bei hiren Elteren.

Wann ee sech ukuckt, wou d'Geschlechter sech ënnerscheeden, da mierkt een, datt a ganz Europa d'Meedercher éischter bei den Elteren erausplënneren wéi d'Jongen.