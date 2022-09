D‘Initiativ fir dësen Inkubatiounsforum koum vun der EDA, der europäescher Verdeedegungsagence.

Op der éischter Joreskonferenz vun der IF CEED, dem Inkubatiouns-Forum fir Kreeslafwirtschaft an der Europäescher Verdeedegung, hu Politiker aus 22 verschiddene Länner driwwer diskutéiert, wéi den ökologesche Foussofdrock ka reduzéiert ginn. Et soll op d‘Kreeslafwirtschaft gesat ginn. Hei handelt et sech ëm e Produktiouns- a Konsum-Modell, wou Produiten a Matières premières esou laang wéi méiglech benotzt, gefléckt, weiderverwäert a recycléiert solle ginn.

Verdeedegung an Nohaltegkeet/Reportage Chris Meisch

D‘Initiativ fir dësen Inkubatiounsforum koum vun der EDA, der europäescher Verdeedegungsagence. Finanzéiert gëtt dat Ganzt duerch d‘EU-Kommissioun an de Lëtzebuerger Ausseministère, wéi de Roland Reiland aus der Direktioun vun der Lëtzebuerger Defense erkläert.

"Et sinn haaptsächlech hei Representantë vu Verdeedegungsministeren, Arméien an dann natierlech och Representantë virun allem vun der Industrie an der Defense-Industrie a ganz wichteg, der Recherche."

Den CO2-Foussofdrock an der Defense-Industrie ass ee vun den héchsten, déi et gëtt. 60% vum CO2-Ofdrock aus dem Lëtzebuerger Verdeedegungssecteur sinn op Gidder a Servicer zréckzeféieren, déi ee vu baussen akeeft. Fir deem entgéintzewierken, wéilt ee vun enger linearer Wirtschaft op eng Kreeslafwirtschaft wiesselen, fir de Produiten a Matières-premièren eng méi laang Liewensdauer ze ginn, sou de Vizedirekter vun der Lëtzebuerger Defense.

"Dat heescht, mir wëllen evoluéieren, vun engem lineare System, wou ma produzéieren, notzen an ewechschmäissen an eis keng Froe méi stellen, zu engem System, wou mir den Design vum Produkt a vum Service esou gestalten, dass mir en esou bauen, hierstellen, dass seng Stécker a Komponenten a Materialie benotzt kënne ginn, a wann den éischten Notzen da fäerdeg ass, anstatt dass mir e fortschmäissen, dass mir déi Komponenten erëm kënnen eraushuelen, Maschinnen erëm ofbauen an d‘Komponenten an nei Maschinnen erëm kënnen abauen."

Mat 9 Aarbechtsgruppen, déi zanter bal engem Joer u konkrete Projete schaffen, soll gekuckt ginn, wou een a puncto Emissiounen an Nohaltegkeet steet, wat d‘Erfarunge sinn a wéi een nach méi Acteuren aus der Wirtschaft mat abannen kann. Den "zirkulären digitale Pass" ass eng vun den Iddien.

"Du hues ee Produit, e Stéck vun enger Ausrüstung, wou ee vun Ufank u vun der Produktioun bis zum Schluss all Eenzeldeeler a Materialie vum Produit an dësem digitalen Pass opschreiwe wëll, fir herno, nom Notze vun der Ausrüstung, ze kucken, wat erëm weiderverwäert ka ginn.", esou de Jiri Sedivy, de Generalsekretär vun der europäescher Agence fir Verdeedegung.

Et wéilt een an Zukunft bei all Projet vun Ufank un d‘Enn vun engem Produit am Kapp behalen, fir een zirkuläre Kreeslaf vun den eenzele Komponenten z'erméiglechen. Zil ass et, Deeler vu Produiten nees nei ze verwäerten, amplaz se ewechzegeheien.