D'EU-Kommissioun keeft bis Enn dës Joers 170.900 zousätzlech Impfdosisse géint d'Afepouken vum dänesche Labo Bavarian Nordic.

D'Vaccinen, déi bis elo kaf gi sinn, gi weider an den nächste Wochen a Méint un d'Memberstaaten Norwegen an Island geliwwert. Der europäescher Gesondheetskommissärin Stella Kyriakides no hätt d'Zuel vun den Afepouken an der Europäescher Unioun an de leschte Wochen ofgeholl, mä d'Menace wier nach ëmmer present.