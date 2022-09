D'Vertrauen an d'EU ass an der Hausse. D'Reaktioun op d'russesch Invasioun an der Ukrain an déi doduerch nei Energiepolitik ginn och ënnerstëtzt.

Esou iwwerschreift d'Europäesch Kommissioun den neien europawäite Eurobarometer-Sondage.

65% vun de gefroten Europäer hu gesot, si wieren optimistesch a Saachen Zukunft vun der Europäescher Unioun. Dat sinn 3 Prozentpunkte méi wéi Ugangs vum Joer virun der russescher Aggressioun géint d'Ukrain. 47% hunn ee positiivt Bild vun der Unioun, ee Plus vun 3 Punkten. 36% gesinn dat Ganzt neutral, 16% negativ.

D'Vertrauen an den Euro ass mat 72% op engem Héchststand, och wann d'Eenheetswärung an der lescht vis-à-vis vum Dollar Plomme gelooss huet.

Iwwer 90% sinn averstanen, dass d'EU der ukrainescher Populatioun humanitär muss hëllefen. 78% ënnerstëtzen déi ekonomesch Sanktioune géint de Putin. An 68% stinn hannert de Waffeliwwerungen un d'Ukrain.

Sujet am Eurobarometer war och d'Energiekris. 87% si fir erneierbar Energie. Et soll een och esou séier wéi méiglech Russland a Saachen Energie-Liwwerungen de Réck dréinen. Bal 80% hu sech schonn iwweluecht wéi si selwer hiren Energie-Konsum kënne reduzéieren.

Wat d'ekonomesch Perspektive vun der EU betrëfft sinn 51% der Meenung, dass et de Biergof geet. E Plus vu 6 Punkten. D'Inflatioun mécht am meeschte Suergen.

Wat reng d'Lëtzebuerger betrëfft, menge 85%, dass eis Wirtschaft gutt do steet. Ronn 90% si relativ zefridde mat hirer finanzieller a berufflecher Situatioun

Fir d'Zukunft maache sech awer 40% Gedanken. D'Situatioun beim Logement an d'Liewenskäschte maache virun allem Suergen.

Schreiwes

Communiqué de presse

Eurobaromètre : Confiance dans l'UE à la hausse – Large soutien à la réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et aux politiques énergétiques de l'UE



L'Eurobaromètre standard réalisé cet été et publié aujourd'hui indique que 65 % des Européens sont optimistes sur le futur de l'UE, trois points de plus qu'en début d'année, avant l'agression russe contre l'Ukraine. 47 % ont une image positive de l'UE (+3), 36 % une image neutre et 16 % une image négative. La confiance dans l'UE progresse également, à 49 % (+2). Le soutien à l'euro atteint le plus haut niveau jamais enregistré : 72 % y sont désormais favorables (+3), et même 80 % dans la zone euro (+3). Cette enquête confirme par ailleurs le niveau élevé de soutien à la réponse de l'Union face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie : 92 % approuvent l'action humanitaire, 90 % l'accueil par l'UE des personnes fuyant la guerre, 78 % les sanctions économiques et 68 % l'achat et la livraison d'équipements militaires à l'Ukraine. Une très forte proportion estime que l'UE devrait investir massivement dans les énergies renouvelables (87 %) et réduire dès que possible sa dépendance à l'égard de l'énergie provenant de Russie (86 %). 85 % considèrent qu'une meilleure efficacité énergétique réduira notre dépendance, 83 % pensent que les États membres de l'UE devraient acheter de l'énergie en commun pour obtenir de meilleurs prix et 78 % indiquent qu'ils ont déjà pris des mesures pour réduire leur propre consommation d'énergie, ou qu'ils prévoient de le faire prochainement. En revanche, la perception de la situation économique européenne se dégrade, 51 % la jugeant mauvaise (+6) et 40 % bonne (-5). Pour les personnes interrogées, l'inflation arrive désormais en tête des problèmes les plus importants pour l'UE (34 %, +10), devant l'approvisionnement énergétique et la situation internationale (28 % chacun).

Un communiqué de presse et l'enquête complète sont disponibles en ligne.

Luxembourg – la confiance dans l'UE augmente

Les résultats de l'enquête Eurobaromètre 97 de l'été 2022 montrent que les répondants au Luxembourg considèrent la situation économique nationale largement meilleure que la moyenne européenne. 85 % jugent l'économie nationale « bonne », contre 34 % en moyenne en UE. La situation financière et professionnelle des personnes questionnées est également jugée bonne par une large majorité (92 % et 85 % au Luxembourg respectivement, contre 70 % et 61 % en UE). 44% des résidents au Luxembourg s'attendent à ce que la situation économique au Luxembourg reste la même dans les douze mois à venir. 40 % craignent une détérioration de la situation économique du pays et 11 % s'attendent même à une amélioration.

Le coût de vie et le logement restent les deux sujets nationaux les plus importants. En ce qui concerne les sujets jugés prioritaires au niveau européen, les positions des répondants au Grand-Duché sont plus nuancées, avec le coût de vie, et l'environnement et le climat en tête, suivis par l'approvisionnement énergétique.

Comparé aux résultats de l'hiver 21/22, l'Eurobaromètre 97 publié aujourd'hui, montre que la confiance des résidents au Luxembourg dans l'UE a augmenté de 17 points de pourcentage. 60 % des répondants ont tendance à faire confiance dans l'Union européenne, contre 32 % qui n'ont pas confiance dans l'UE – une baisse de 21 pp par rapport à l'hiver. Dans la même ligne, 60 % des résidents ont une image positive ou plutôt positive de l'UE – une augmentation de 16 pp.

En ce qui concerne les politiques européennes, 88 % soutiennent une politique commune de défense et de sécurité, 89 % sont en faveur d'une politique commune énergétique et 54% sont pour la poursuite de l'élargissement de l'UE à d'autres pays dans les années à venir – une augmentation de 17 pp par rapport au dernier Eurobaromètre standard. De plus, 62 % des répondant au Luxembourg sont satisfait par la réponse de l'UE face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Vous trouverez les résultats détaillés du Luxembourg dans le document ci-dessous.

Contexte

L'«enquête Eurobaromètre standard de l'été 2022» (EB 97) repose sur des entretiens en face-à-face et en ligne menés entre le 17 juin et le 17 juillet 2022. 26 468 citoyens de l'UE ont été interrogés dans les 27 États membres, dont 506 au Luxembourg. Des informations sur l'Eurobaromètre et l'ensemble des enquêtes sont disponibles sur le site web.

Eurobaromètre standard 97