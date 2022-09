Wéi Eurostat e Mëttwoch matdeelt, huet sech d'Ekonomie domat an den 19 Eurolänner besser entwéckelt wéi an den USA.

Doriwwer eraus huet och de PIB an de 27 EU-Memberstaaten déi selwecht Zäit ëm 0,7 % zougeluecht.

Iwwerdeems wiisst déi chinesesch Exportwirtschaft däitlech méi lues, wéinst der ugeschloener Ekonomie an der restriktiver Corona-Politik. D'Exporter sinn am Verglach mam Joer virdru just ëm 7% eropgaangen am August. Am Juli waren et nach 18%.