Mam Ëmverdeele vun den iwwerméissege Gewënner wéilt een déi héich Energiekäschte fir d'Verbraucher limitéieren, heescht et vun der EU-Kommissioun.

D'Kommissiounspresidentin von der Leyen huet e Mëttwoch zu Bréissel erkläert, datt een de Memberstaaten "e Plaffong fir d'Gewënnmargë vun Entreprisen" proposéiert an e Präisdeckel fir Gasimporter aus Russland fuerdert. Och wann de russesche President Putin an deem Cas mat engem komplette Liwwerstopp dreet.

D'Memberlänner sollen deemno d'Méiglechkeet kréien, Gewënner vu Stroumproduzenten, déi iwwer engem bestëmmte Seuil leien, ofzeschwächen. D'Entreprisë géingen am Moment "Zoufallsgewënner" maachen, déi "net am geréngsten hir Produktiounskäschten erëmginn", erkläert d'von der Leyen. Dëst "onerwaarte Beneficer" aus der Offer vun erneierbaren Energië wëll d'EU-Kommissioun "ëmleede fir besonnesch betraffe Stéit a Betriber" z'ënnerstëtzen.

Fir Pëtrol- a Gasentreprisen, déi "och enorm Profitter" aféieren, soll et eng "Solidaritéitscotisatioun" ginn. Wat dëse Bäitrag genee fir Entreprisë bedeit, huet weder d'Ursula von der Leyen bei hirer Ried erkläert, nach gouf et am Schreiwes vun der Kommissioun preziséiert.

Éisträich huet e Mëttwoch eng sougenannt "Präisbrems" beim Stroum decidéiert. Deemno gëtt fir eng Grond-Consommatioun a Präis fixéiert. Alles, wat doriwwer eraus genotzt gëtt, gëtt dann erëm zum Marchéspräis fakturéiert.