D'EU-Parlament wëll den Import vu Wuere méi schwéier maachen, fir déi Bëscher ofgeholzt goufen. Brasilianesch Indigene fuerderen e méi strengt Virgoen.

Méi spezifesch geet et drëms, dass de Begrëff "Bësch" méi wäit sollt gefaasst ginn, wéi dat aktuell de Fall ass. Den Indigenen no géingen nämlech eng ganz Rei brasilianesch Biomer net an der momentaner Gesetzes-Formuléierung berécksiichtegt ginn.

D'EU-Parlament wëll, dass bestëmmt Wuere wéi Soja, Fleesch oder Lieder net méi an d'EU importéiert ginn. Dëst, well fir hir Produktioun massiv Bëscher ofgeholzt ginn. Nach ass d'Gesetz net duerchgesat, heifir muss mat den EU-Memberstaaten e Kompromëss ausgehandelt ginn.

Wann nëmme bestëmmt Gebitter aus den Ökosystemer besonnesch staark kontrolléiert ginn, besteet d'Gefor, dass sech illegal Ofholzung op aner Plaze verlagert. An engem Communiqué vun der brasilianescher Federatioun vun den Indigene Vëlker heescht et: "Déi indigen Vëlker, déi iwwer ganz Brasilien verdeelt liewen, leiden haut schonn ënner dem Drock vun der Rostoff-Produktioun".

Reegelméisseg gëtt illegal a Gebitter agedrongen, wou Indigene wunnen. Beem ginn do ofgeholzt, Bränn geluecht, awer och Awunner menacéiert an deelweis souguer ëmbruecht.