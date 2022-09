De Krich an der Ukrain mat all senge Konsequenzen huet der EU-Kommissiouns-Presidentin hir Ried zur Lag vun der Unioun e Mëttwoch dominéiert.

De Stroummaart soll reforméiert ginn, fir méi gerecht fir de Konsument ze ginn. Iwwerméisseg Beneficer vun Energiefirme sollen an Zukunft ëmverdeelt ginn, wéi d'Ursula von der Leyen am Stroossbuerger Europaparlament annoncéiert huet. Eng nei Gesetzespropos géint déi héich Energiepräisser wäert Gas- a Pëtrolskonzerner treffen, awer och d'Produzente vun erneierbaren Energien. 140 Milliarden Euro kéinten de Memberstaaten esou ze gutt kommen, fir d'Nout ofzefiederen, esou d'von der Leyen.

Den 30. September wäerten d'Energieministere vun de Memberlänner iwwer déi Propos ofstëmmen.

D'Ursula vun der Leyen huet awer och betount, et wär elo d'Zäit, fir solidaresch Elektresch ze spueren. Déi energetesch Transitioun an der EU huet schonn ugefaangen. Der däitscher Politikerin no mécht de russesche Gas aktuell nëmmen nach 9 Prozent vum Gasimport an der EU aus. Viru Kuerzem waren et nach 40 Prozent.

Méi laangfristeg wëll d'Unioun weider op Wandenergie bauen, sech awer och an de Waasserstoff lancéieren. Dofir gëtt d'Europäesch Bank fir Hydrogen geschaaft, déi 3 Milliarden Euro investéiere kann.

D'EU-Kommissiounspresidentin war an de Faarwe vum Fändel vun der Unioun ugedoen, awer eben och an deene vum ukrainesche Fändel. De Putin wäert verléieren an d'Ukrain an d'EU wäerte wannen, esou de Message, och virun der Fra vum ukrainesche President der Olena Selenska.

Déi russesch Industrie géing an de Seeler hänken, huet d'Ursula von der Leyen betount. Si huet annoncéiert, dass d'Sanktioune géint Russland bäibehale ginn. Et wär elo net un der Zäit fir nozeginn.

D'Ukrain krut weidere Support versprach. Den Neesopbau gëtt geplangt. Eleng fir Schoule sinn 100 Milliounen Euro EU-Gelder virgesinn. D'Land gëtt an d'Zon fir de gratis Roaming opgeholl an och an anere Beräicher méi an den EU-Bannemaart integréiert.

D'EU-Kommissiounspresidentin wëll an deem Kontext nach e Mëttwoch op en Neits an déi ukrainesch Haaptstad Kiew reesen, fir sech do mam President Selenskyj ze beroden.