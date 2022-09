E Freideg gouf d'Propos fir en EU-Medierot presentéiert, bei deem Vertrieder vun de Memberstaaten den Afloss vum Staat op d'Press kontrolléiere sollen.

Géigeniwwer vun de Warnunge virun "Interventiounen an d'Pressefräiheet" huet de Kommissär Thierry Breton betount, datt Bréissel net d'Kontroll iwwert Medienentreprisen an Europa iwwerhuele wéilt. Éischter wéilt een e "Schutz op EU-Niveau" schafen, "fir d'Vilfalt ze garantéieren a privat oder ëffentlech-rechtlech Medie virun Amëschung ze schützen".

Fir d'Vize-Kommissiounspresidentin Jourova dierft et an Europa keng "Propagandakanäl fir Regierungen" ginn. Besonnesch an Ungarn a Polen géing der EU-Kommissioun no d'Pressefräiheet duerch den Afloss vun de Regierunge menacéiert ginn.

Den neien europawäite Rot soll ënnert anerem an Ofstëmmung mat der EU-Kommissioun agéieren, Rapporte fir Bréissel schreiwen an Decisioune solle mat enger Zwee-Drëttel-Majoritéit geholl ginn. Wat d'Mediekonzentratioun ugeet, hunn déi national Autoritéite weiderhin d'Soen.

Aus Däitschland kënnt vun enger Rei Mediefederatiounen d'Kritik, de Gesetzesentworf géing déi redaktionell Fräiheet vun den Editeuren "de facto ausser Kraaft setzen". Doriwwer eraus wier de Grond fir en Ëmverdeele vun de Kontrollkompetenzen am Mediesecteur op eng EU-Autoritéit net ganz kloer. Fir d'Verbänn misst d'Propos vun der Kommissioun "grondleeënd iwwerschafft" ginn. D'Vize-Kommissiounscheffin huet d'Kritik zréckgewisen. D'EU wéilt "domat net funktionéierend Systemer an de Memberstaaten zerstéieren".

D'Organisatioun Reporter ouni Grenzen erhofft sech vun esou engem Rot "bedeitend Progrèse fir d'Mediefräiheet an d'Oprechterhale vun der Demokratie an der Rechtsstaatlechkeet an der EU", wéi de Generaldirekter vun der Organisatioun erkläert. D'Gesetz kéint d'Meenungsdiversitéit, d'Onofhängegkeet vun de Medien an de Schutz vu Sourcë garantéieren. A Saachen Desinformatioun am Internet misst den Entworf de Reporter ouni Grenzen no awer nach iwwerschafft ginn.

De Projet de loi iwwer den EU-Medierot gëtt elo am Europaparlament a vun de Memberstaaten debattéiert. Hei erwaart ee sech Propose fir Ännerungen.