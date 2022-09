D'EU-Kommissioun diskutéiert e Sonndeg doriwwer, ob Ungarn d'Subside gekierzt kritt.

Am Abrëll hat d'Kommissioun de sougenannte Rechtsstaatmechanismus ageleet, deen dat erlaabt. Bréissel reprochéiert Budapest, net genuch géint d'Korruptioun ze maachen an d'Grondrechter net genuch ze schützen. D'EU-Parlament huet Ungarn dës Woch iwwerdeems virgehäit, keng richteg Demokratie méi ze sinn. Fir datt Mesuren, déi d'Kommissioun proposéiert, kënnen ëmgesat ginn, mussen op d'mannst 15 Memberstaaten averstane sinn.

Budapest huet awer elo signaliséiert, der EU wëllen entgéintzekommen. "D'Regierung huet d'Wënsch vun der Europäescher Unioun entweder acceptéiert oder, souwäit mir si net acceptéiere kënnen, e Kompromëss deciséiert, dee béid Säiten zefriddestellt", sou den Etat Majouer vum Ministerpresident Viktor Orban, de Gergely Gulyas.

Mat Hëllef vun enger acceleréierter Prozedur wéilt Ungarn Gesetzer decidéieren, déi och d'Grënnung vun enger Korruptiounsbekämpfungsagence mat sech bréngt. Dës Gesetzer sollen deemno schonn am November a Kraaft trieden.



D'EU-Reunioun ass ausnamsweis op engem Sonndeg. D'Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen flitt e Méindeg op d'Begriefnis vun der Queen Elizabeth II. op London an duerno op d'UNO-Vollversammlung zu New York.