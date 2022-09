De fréiere Finanzminister Pierre Gramegna ass net méi Kandidat, fir neien Direkter vum ESM ze ginn.

De Finanzministère huet matgedeelt, datt Lëtzebuerg a Portugal a gemeinsamen Accord hir respektiv Kandidaturen zeréckgezunn hunn.

Bei de 4 informelle Konsultatiounsronnen tëscht den Euro-Finanzministeren hätt sech erausgeschielt, datt weder de Pierre Gramegna, nach de portugisesche Kandidat Joao Leao eng qualifizéiert Majoritéit vun de Stëmme kéinte kréien.

D'Mandat vum aktuellen ESM-Chef Klaus Regling leeft de 7. Oktober aus.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Le Luxembourg et le Portugal renoncent à leur candidature respective pour le poste du directeur général du Mécanisme européen de stabilité (19.09.2022)

Communiqué par : ministère des Finances

Le ministère des Finances informe que la candidature de l'ancien ministre des Finances, Pierre Gramegna, et celle de l'ancien ministre des Finances portugais, João Leão, au poste du directeur général du Mécanisme européen de stabilité (ESM) ont été retirées d'un commun accord dans l'intérêt de cette institution dont le siège est à Luxembourg.



Suite aux consultations informelles qui ont eu lieu au cours des derniers mois entre les ministres des Finances de la zone euro, il s'est avéré qu'aucun des deux candidats ne parviendrait à réunir la majorité qualifiée de 80% des voix, et ceci malgré le fait que chacun des candidats a réussi à rassembler un grand nombre de voix.

Afin d'éviter une impasse et pour ne pas entraver davantage la succession de Klaus Regling, l'actuel directeur général de l'ESM, les deux candidatures ont ainsi été retirées de la course en date d'aujourd'hui. Le président de l'Eurogroupe et président du Conseil des gouverneurs de l'ESM, Paschal Donohoe, informera en temps utile de la suite du processus.