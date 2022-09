Déi russesch Schäi-Referenden, Deelmobiliséierung an d'Atommenacë bleiwen net ouni Konsequenzen, dat huet d'EU-Kommissioun annoncéiert.

Weider EU-Sanktiounen / Reportage Dany Rasqué

D'Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen huet e Mëttwoch e weidere Sanktiounspak proposéiert. Russland soll manner Sue mam Export vu Pëtrol kënne maachen.

De proposéierte Sanktiounspak gesäit dofir eng juristesch Basis fir e Präisdeckel vu russesche Pëtrolsimporter vir. Donieft sollen et weider Importlimitatiounen an der Héicht vu 7 Milliarden Euro ginn an et soll verbuede ginn, verschidde Schlësseltechnologien u Russland ze verkafen, dorënner Produite fir d'Aviatioun.

EU-Bierger soll et net méi erlaabt sinn, a wichtege Gremie vu russesche Staatsbetriber ze sinn, an d'Kommissioun wëll dofir suergen, datt et méi schwéier gëtt, déi europäesch Sanktiounen z'ëmgoen. Si proposéiert dofir eng Lëscht op déi all déi Persoune stoe kommen, déi dat scho probéiert hunn.

D'Kommissioun wëll Russland mat neie Sanktioune kloer maachen, datt d'EU d'Schäi-Referenden an all aner Zort vun Annexiounen net acceptéiert an de Kreml dofir muss bezuelen, wéi hir Presidentin Ursula Von der Leyen ënnerstrach huet.

Elo ass et un den 27 Memberlänner iwwert d'Propose vun der Kommissioun ze verhandelen an eestëmmeg eng Decisioun ze huelen.