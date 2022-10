De Klaus Regling ass awer dovunner iwwerzeegt, datt säi Successeur geschwë fonnt ass.

Hien hätt vill "tough Meetingen" hannert sech a wann ee géif zeréck kucken, misst ee vun engem Succès schwätzen.

Dat sot de Chef vum permanenten europäesche Stabilitéitsmechanismus, de Klaus Regling, e Méindeg den Owend op enger Pressekonferenz no der Reunioun vun de Finanzminister aus dem Eurogrupp.

Seng Successioun ass 3 Deeg ier säi Mandat offiziell ausleeft nach net gekläert.

Rezent hate jo de fréiere Lëtzebuerger Finanzminister Pierre Gramegna an de fréiere portugisesche Finanzminister hier Kandidaturen zeréck gezunn well se allebéid net déi néideg Majoritéit kruten.

Geschwë seet den Däitschen, mä wéini dat genee wier wéisst hien net. En Donneschde kommen d'Gouverneure vum europäesche Stabilitéitsmechanismus zesummen.

Den ESM gouf virun 10 Joer matzen an der Eurokris gegrënnt wéi nieft Griicheland och Irland a Portugal finanziell ganz schlecht dru waren. Elo wou hie géif goen, wier déi ekonomesch Situatioun erëm eng Kéier schwiereg, seet de Klaus Regling. De gréisste Succès deen hie geséich, wier datt d'Eurozon haut méi staark wier, an datt den Euroraum konnt zesummegehale ginn.

"Et goufe Geleeënheete wou dat net garantéiert war. Den Euroraum zesummenhalen war net nëmme wichteg fir déi betraffe Länner, mä och fir den Euroraum als ganzen."

Grad um Niveau vum Eurogrupp gesäit awer ënnert anerem Frankräich den Ament Handlungsbedarf. "Eng méi koordinéiert wirtschaftlech Strategie" huet de franséische Finanzminister Bruno Le Maire gefuerdert. Méi Solidaritéit, méi séier Decisiounen. Am anere Fall géif de Risiko bestoen, datt d'Eurozon ausernee brécht. E Risiko deen den EU Wirtschaftskommissär Paolo Gentiloni confirméiert, mä et hätt een all déi néideg Mëttel fir ze verhënneren, datt et esouwäit kënnt.

"Mir hunn all d'Instrumenter fir de Problem unzegoen an z'evitéieren, datt de Risiko, deen do ass, eng Realitéit gëtt. Mir hunn dat scho wärend enger dramatescher Kris gemaach a mir maachen et och an dëser Kris, wou déi ekonomesch Situatioun awer eng ganz aner ass."

Fir Kritik vun EU Memberlänner, mä och vum Paolo Gentiloni an dem Fransous Thierry Breton, dem Kommissär fir den europäesche Bannemaart huet den däitschen Hëllefspak vu bis zu 200 Milliarden Euro gesuergt. Si schreiwen an engem gemeinsame Gaaschtbäitrag "fir d'Frankfurter Allgemeine Zeitung" de Cavalier seul vu Berlin géif Froen opwerfen, virop déi wat mat deene Memberlänner ass, déi net dee selwechte budgetäre Spillraum hunn fir hire Stéit an Entreprisen ze hëllefen.