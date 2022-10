Dat geet aus dem Gespréich, dat RTL mam EU-Kommissär fir d’Wirtschaft hat, ervir.

De Paolo Gentiloni war dësen Dënschdeg hei am Land op engem "Dialog mat de Bierger" um Lampertsbierg a virdrun bei engem Treffe mat den EU-Wirtschaftsministeren um Kierchbierg. Déi si sech Eens ginn iwwert 20 Milliarden Euro, déi ënnert Form vu Bourssen a Prêten an d'Energieversuergung sollen investéiert ginn, fir onofhängeg vu russescher Energie ze ginn.

Wat e provisoresche Krise-Mechanismus ugeet, dee laut Tripartite-Akkord soll kënne benotzt ginn, fir de Betriber méi kënnen ze hëllefen, do dierf ee mat engem Akkord Mëtt dës Mount rechnen, esou de Paolo Gentiloni. Zil dovunner soll sinn, deene Betriber, déi vill Energie verbrauchen, an de klenge Betriber ze hëllefen, mä net an der "Universalitéit" ewéi wärend der Pandemie, sou den EU-Kommissär. Mat der Strenz fuere wier a sengen A "e Feeler".

De Paolo Gentiloni huet och iwwert d'Risike gewarnt vu Präisdeckelen. Hie géing awer gutt verstoen, datt d'Memberstaate reagéieren, fir bei sech de Leit an de Betriber ze hëllefen. Déi ëffentlech Schold missten d'Regierungen ëmmer am A behalen, mä den EU-Kommissär fir d'Wirtschaft huet rappelléiert, datt d'EU sech Eens ginn ass, fir Iwwergewënner méi staark ze besteieren.

Hien huet och d'EU-Memberstaaten opgefuerdert, solidaresch mateneen ze sinn. Wéi ka Lëtzebuerg solidaresch sinn, wa Lëtzebuerg quasi keng Energie produzéiert a pro Awunner méi verbraucht? Op déi Fro huet de Kommissär geäntwert, all Land hätt seng Geschicht an hie wier net do, fir iergend engem Lektiounen ze ginn. Wann een awer d'Energietransitioun wéilt hikréien an eppes géint d'Klimakris maachen, da kéint een net einfach alles kompenséieren. Et misst een den Energiekonsum reduzéieren. An dee Message gëllt fir Lëtzebuerg, genee sou ewéi fir Italien, Däitschland oder Frankräich, sou nach de Paolo Gentiloni.

Hei de kompletten Interview mam EU-Kommissär