Am meeschten huet d'Europäesch Unioun am leschte Joer fir d'Ëmwelt, d'Landwirtschaft an d'Solidaritéitsfongen ausginn.

Wéinst den Ausgaben, déi duerch d’Pandemie entstane sinn, huet sech de Budget doriwwer eraus quasi verduebelt. Dat geet aus dem Rapport vum Joer 2021 ervir, dee vum Rechnungshaff presentéiert gouf. Ma och fir dëst Joer, also 2022, gi sech weider héich Käschten erwaart. Dat natierlech wéinst dem Krich an der Ukrain. Konkret louchen d'Depensen, déi den EU-Budget virgesäit, d'lescht Joer bei 181,5 Milliarden Euro. Bei de Recette goufe keng Irregularitéite festgestallt an allgemeng wier déi finanziell Situatioun vun der EU stabel. Ma wat d’Depensen awer ugeet, do klëmmt d’Feelerquot op eng Estimatioun vun 3%. Dat bedeit, dass d'Cour des Comptes d'Depensen analyséiert huet, déi net de virgeschriwwene Krittären entsprach hunn. Eng direkt Konsequenz gëtt et fir dës Projeten net, et wier un der EU-Kommissioun, den zoustännege Länner, respektiv Ministèren, besser opzepassen, a wéi eng Projete si hir Suen ausginn, esou déi Lëtzebuerger Member vum Rechnungshaff Joëlle Elvinger. Wéi Lëtzebuerg a puncto Feelerquote ofgeschnidden huet, ass am Rapport net erauszeliesen. Analyséiert gi nämlech d'Beräicher, an deenen d'Suen investéiert goufen a net d'Länner.