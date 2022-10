Well Covid an d'Gripp zu gläicher Zäit kéinten am Ëmlaf sinn, kéint et zu schwéiere Krankheetsverleef an Doudesfäll kommen.

Europäesch Gesondheets-Experte warne lo virum Wanter virun enger duebeler Belaaschtung duerch d'Gripp an duerch Corona. D'Situatioun wier zwar net déi selwecht wéi virun engem Joer, mä d'Corona-Pandemie wier nach net eriwwer, soen d'EU-Gesondheetskommissärin Stella Kyriakide, sou wéi Vertrieder vun der Weltgesondheetsorganisatioun an der EU-Gesondheetsautoritéit ECDC. Et géing Indicë fir eng nei Corona-Well ginn. Virun allem d'Impfunge kéinte Liewe retten. Leit iwwer 60, schwanger Fraen a Persoune mat Virerkrankunge sollte sech géint d'Gripp a géint Corona impfe loossen, sou d'Santés-Responsabel.