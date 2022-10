D'Minister beroden e Freideg zu Lëtzebuerg iwwert déi ëmmer méi héich Zuel u Flüchtlingen, déi iwwert déi sougenannt Balkanroute an Europa kommen.

D'EU-Grenzschutzagence Frontex huet am September 19.160 illegal Grenziwwerschreidungen op där Plaz notéiert. Tschechien, d'Slowakei an Éisträich hate virun deem Hannergrond nees stationär Kontrollen op hire Grenzen agefouert.

Beim Conseil um Kierchbierg, bei deem de Jean Asselborn Lëtzebuerg vertrëtt, geet et och ëm d'Situatioun vun de ukrainesche Flüchtlingen an der EU an d'Auswierkunge vum Krich op déi bannenzeg Sécherheet vun de Memberstaaten. Duerch nei russesch Bombardementer an de leschten Deeg op Kiew an aner ukrainesch Groussstied si vill Ukrainer nees um Wee a Richtung Westen, fir Schutz virun de Bommen ze sichen.

Schreiwes vum Aussen- an Europaministère

Communiqué par : ministère des Affaires étrangères et européennes Le ministre des Affaires étrangères et européennes, ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean Asselborn, participera à la réunion du Conseil «Justice et affaires intérieures» de l'Union européenne, qui se tiendra le 14 octobre 2022 à Luxembourg.

Le Conseil débutera sous le format «Conseil Schengen» lors duquel les ministres traiteront des améliorations à apporter à la gestion des frontières extérieures. Les ministres débattront ensuite de la situation des réfugiés dans l'Union européenne et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, ainsi que des implications pour la sécurité intérieure dans le contexte de la guerre en Ukraine. La présidence fera également le point sur les dossiers relatifs à l'asile et à la migration. Au déjeuner, les ministres débattront des développements récents en ce qui concerne la route migratoire des Balkans occidentaux.