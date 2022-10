Den europäesche Biergerpräis 2022 geet un d'Associatioun "Slava Ukrayini", déi geflücht Ukrainerinnen an Ukrainer ënnerstëtzt.

De Präis iwwerreecht krut dem Julien Doussot seng Organisatioun, déi aus Benevolle besteet, vum Europadeputéierten a Lëtzebuerger CSV-Politiker Christophe Hansen.

Slava Ukrayini gouf am Februar 2022, kuerz nom russeschen Ugrëff op d'Ukrain mam Zil gegrënnt, ukrainesch Flüchtlingen an hir Familljen, déi a Lëtzebuerg Schutz sichen, z'ënnerstëtzen. D'Organisatioun huet "exzeptionellen Engagement bei Aktivitéite gewisen, déi deenen an der Charta vun den europäesche Grondrechter verankerte Wäerter konkreeten Ausdrock gëtt", sou d'Begrënnung vun der Jury.

Zanter 2008 gëtt den europäesche Biergerpräis vum Europäesche Parlament verginn. Dëst, fir besonnesch Leeschtunge fir europäeschen Engagement a verschiddene Beräicher.

Communiqué



Pressemitteilung - Communiqué de presse



Europäischer Bürgerpreis für Slava Ukrayini - Prix du Citoyen européen à Slava Ukrayini

Europäischer Bürgerpreis für Slava Ukrayini - Auszeichnung für Engagement zur Unterstützung geflüchteter Ukrainerinnen und Ukrainer Die von Julien Doussot geleitete Vereinigung Slava Ukrayini hat den Europäischen Bürgerpreis 2022 des Europaparlamentes aus den Händen des Europaabgeordneten Christophe Hansen (EVP/CSV) erhalten. Europaweit geht der Preis 2022 an 30 Gewinner aus 23 Ländern.

Slava Ukrayini wurde im Februar 2022 nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine gegründet. Ziel der Vereinigung ist es, Migranten aus der Ukraine sowie ihre Familien, die in Luxemburg internationalen Schutz suchen, zu unterstützen. Das Team besteht aus Freiwilligen, die sich persönlich für die Unterstützung von Flüchtlingsfamilien engagieren. „Die ehrenamtlich Tätigen haben", so die Begründung der Jury, „ein herausragendes Engagement bei Aktivitäten gezeigt, die den in der Charter der europäischen Grundrechten verankerten Werten konkreten Ausdruck verleihen

Christophe Hansen erklärte: „Der Krieg in der Ukraine wurde ausgelöst durch imperialistische Gedanken eines Putins, die aus einer anderen Zeit zu sein scheinen. Putin werden wir nicht zu Vernunft bringen, aber in Zeiten des Krieges braucht eine Gesellschaft nicht mehr Hass gegenüber anderen, sondern den Drang, anderen zu helfen. In diesem Sinn ist Slava Ukrayini, auch stellvertretend für jeden, der eine Hand mit anpackt, ein Spiegel einer Gesellschaft, wie ich sie mir wünsche. "

Der Preis

Das Europäische Parlament vergibt den „Europäischen Bürgerpreis" jährlich seit 2008. Mit diesem Preis werden besondere Leistungen für europäisches Engagement in verschiedenen Bereichen ausgezeichnet. Bürgerinnen und Bürger, Gruppen von Bürgern, Vereinigungen oder Organisationen können sich mit von ihnen durchgeführten Projekten um den Europäischen Bürgerpreis bewerben oder andere Bürger, Gruppen, Vereinigungen oder Organisationen für den Europäischen Bürgerpreis vorschlagen. Auch Mitglieder des Europäischen Parlaments sind berechtigt, jedes Jahr einen Vorschlag einzureichen.

Die Preisträger wurden von der Kanzlei des Preises aus einer Liste von 300 Vorschlägen der nationalen Jurys ausgewählt. In Luxemburg bestand diese aus den Europaabgeordneten Marc Angel (LSAP/S&D), Charles Goerens (DP/Renew), Isabel Wiseler-Lima (CSV/EVP), der Präsidentin der europäischen Bewegung Martine Reicherts und Mathis Godefroid, Präsident des Jugendrot.

Weitere Information zum Bürgerpreis: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/be-heard/prizes

Weitere Informationen zu Slava Ukrayini: https://slava.lu/